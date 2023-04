Pronostic FC Séville Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Manchester United passe l’obstacle du FC Séville

Vainqueur à 6 reprises de cette Europa League, le FC Séville est évidemment l’un des favoris de cette compétitions. Malmenés à Old Trafford, le club andalous s’en était sorti miraculeusement grâce à deux buts contre leur camp des Anglais (2-2). Entraînée depuis quelques semaines par Mendilibar, le club andalou a pris ses distances avec la zone de relégation. En effet, le club sévillan s’est imposé à Cadix (0-2) avant d’être accroché par le Celta Vigo (2-2), et de réaliser une très bonne opération dimanche soir en dominant une autre institution espagnole dans le dur, le FC Valence (0-2). Dominés, les Andalous ont fait la différence à l’extérieur par le Français Badé et l’Espagnol Suso. Ce succès permet au FC Séville de prendre 8 points d’avance sur le Club Chè, qui occupe la première place de relégable. Pour arriver à ces quarts de finale de l’Europa League, le FC Séville a été rebasculé de la Ligue des Champions et s’est ensuite imposé face au PSV et contre le club turc de Fenerbahce.

De son côté, Manchester United réalise une saison très intéressante. En effet, les Red Devils ont déjà rajouté une ligne à leur palmarès en dominant Newcastle en finale de la Carabao Cup. Outre cette compétition, les Mancuniens sont engagés en FA Cup où ils vont affronter Brighton en demi-finale et donc dans ces quarts de finale de l’Europa League. Ajoutons également que Man U se trouve sur le podium de Premier League derrière Arsenal et Manchester City. L’arrivée d’Erik ten Hag est pour beaucoup dans le redressement des Red Devils. Lors du match aller face au FC Séville, Man U est parfaitement rentré dans son match avec deux buts de Sabitzer, offerts par Fernandes et Martial. Pour pouvoir intégrer le dernier carré de l’Europa League, United devra s’imposer en Andalousie, ou faire nul et l’emporter aux tirs au but. Ten Hag sera toujours privé de Rashford et compte donc sur le retour en forme du Français Martial. Souvent blessé cette saison mais plutôt efficace quand il a joué, l’international tricolore sort de deux prestations intéressantes et devrait être titularisé en Espagne. Solide depuis le début de saison, Manchester United devrait s’imposer sur la pelouse du FC Séville qui joue le maintien en Liga.

