Mac Allister libère Brighton face à Manchester United

Brighton 1-0 Manchester United

But : Mac Allister (90e+9, SP) pour les Seagulls

Il valait mieux ne pas éteindre la télé à la 97e minute.

Dans un match ouvert où Brighton et Manchester United se sont rendu coup pour coup, les locaux s’en sont sortis par un trou de souris dans les toutes dernières secondes ce jeudi soir (1-0). Les deux formations se livrent un gros combat dans un premier acte où personne ne trouve la faille. United a plusieurs opportunités, mais passe la majeure partie de son temps à gaspiller, tombant notamment sur un Jason Steele inspiré face à Marcus Rashford (28e). De l’autre côté, les Seagulls s’en remettent souvent à Kairu Mitoma qui martyrise Aaron Wan-Bissaka et met même David de Gea KO en lui tirant pleine tête dès l’entame du match (4e). Au retour des vestiaires, les débats sont toujours aussi enlevés avec des situations dans les deux camps, sans réussite. Les esprits s’échauffent peu après l’heure de jeu, lorsqu’Antony commet une énorme faute sur Alexis Mac Allister.

Les supporters locaux commencent à s’impatienter, et voient même Casemiro passer tout près d’un but splendide, mais sa frappe s’envole juste au-dessus de la cage (74e). La frayeur effacée, Brighton va alors se mettre à pousser sérieusement : après un petit numéro, Solly March réussit à déclencher, mais son tir manque de peu le cadre (86e), avant que De Gea ne dégaine une importantissime parade sur une tentative lointaine de Mac Allister (90e+1). Mais au bout du bout du temps additionnel, Luke Shaw commet une main dans sa surface, offrant un penalty logique à Brighton. Mac Allister ne tremble pas et envoie une mine dans la lucarne pour tuer définitivement Manchester (1-0, 90e+9). Un énorme coup dans la course à l’Europe pour la bande de De Zerbi, qui grimpe à la sixième place avec deux matchs en moins, pendant que Manchester United rate une occasion en or de chiper la troisième place à Newcastle.

Deux défaites cette année face à Brighton, Erik ten Hag aurait-il trouvé son chat noir ?

Brighton (4-2-3-1) : Steele – Caicedo, Webster, Dunk, Estupiñán – Gilmour (Colwill, 75e), Mac Allister – Buonanotte (March, 62e), Enciso, Mitoma – Welbeck (Undav, 75e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Wan-Bissaka, Lindelöf, Shaw, Dalot – Fred (Sabitzer, 76e), Casemiro – Antony (Sancho, 76e), Fernandes, Rashford – Martial (Weghorst, 84e). Entraîneur : Erik ten Hag.

