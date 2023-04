Pronostic Brighton Manchester United : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de FA Cup

Brighton fait mieux que résister face à Manchester United

Dans le cadre des demi-finales de la FA Cup disputées à Wembley, Brighton affronte Manchester United. La formation du Sud de l’Angleterre est l’une des confirmations de la saison Outre-Manche. En effet, les Seagulls semblent progresser à chaque exercice malgré le départ de Graham Potter en cours de saison. Comme souvent, les dirigeants du club anglais ont vu juste en terme de recrutement avec la nomination de Roberto de Zerbi. L’Italien adepte du beau football a apporté sa touche à une équipe qui se trouve désormais en 7e position à 4 points de la dernière place qualificative pour une compétition européenne. Il est important de préciser que les Seagulls accusent deux matchs de retard par rapport à Tottenham qui occupe ce dernier strapontin. Très solide en 2023, Brighton ne s’est incliné qu’à 2 reprises toutes compétitions confondues face à Fulham et il y a quelques jours contre Tottenham (2-1). Toutefois, les partenaires de Lewis Dunk ont parfaitement réagi en s’imposant samedi dernier à Stamford Bridge face à Chelsea (1-2). Pour arriver à ce stade des demi-finales de Cup, les Seagulls ont battu Middlesbrough, Liverpool, Stoke et Grimsby. Cet effectif regorge de talents avec le champion du monde en titre Mac Allister, la pépite japonaise Mitoma, l’excellent March, le prometteur Ferguson et le duo équatorien Caicedo – Estupinan. Encore plus efficace depuis le départ de Trossard chez les Gunners, Mitoma a inscrit 9 buts sur ses 20 derniers matchs. Pas mal pour un milieu.

► 100€ de Bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Manchester United a connu une sévère désillusion en s’inclinant lourdement en Andalousie jeudi face au FC Séville (3-0), avec une performance générale catastrophique et des joueurs qui sont passés au travers comme De Gea ou Maguire. En janvier, les Red Devils avaient remporté la Carabao Cup en dominant Newcastle en finale. Malgré cette déroute en C3, face à un spécialiste, le travail accompli par Erik Ten Hag paye puisque ses hommes sont également en 3e position en Premier League. Sur la scène nationale, United vient de remporter ses 3 derniers matchs face à Brentford (1-0), Everton (2-0) et Nottingham Forest (0-2) sans avoir encaissé le moindre but. Grâce à cette belle série de résultats, Man U s’est solidement implanté sur le podium avec 6 points d’avance sur le 5e, Tottenham. Dans ce sprint final, Erik ten Hag fait face à plusieurs absences importantes puisque sa charnière centrale titulaire Martinez – Varane est indisponible. De plus, le club enchaîne les rencontres et pourrait le payer physiquement face à une équipe de Brighton plus fraîche. Déterminé à disputer la finale de la FA Cup, Brighton pourrait poser des problèmes à Manchester United en tenant au moins tête aux Red Devils lors des 90 minutes de cette demi-finale.

► Le pari « Victoire Brighton ou match nul et plus de 1,5 buts » est coté à 1,68 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 236€ (336€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Mitoma buteur » est coté à 3,85 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 670€ (770€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Brighton – Manchester United :

– 100€ DIRECT(Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en Bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Brighton – Manchester United détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Usain Bolt va jouer à Old Trafford