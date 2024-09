Kyks, Müller, Leverkusen : un week-end de bouleversements en Europe

Le sketch du week-end : Declan Rice vs Joël Veltman

Declan Rice pensait jouer au plus malin en se plaçant devant le ballon pour empêcher Joël Veltman de jouer un coup franc rapidement ? Le milieu d’Arsenal a mangé une drôle de double peine : low kick de son adversaire… puis deuxième jaune infligé par Chris Kavanagh et, donc, expulsion. Pendant que le latéral de Brighton, lui, s’en sortait indemne. Ce rouge a d’ailleurs permis aux Seagulls de revenir au score, en deuxième (1-1). Pour voir moins de clowneries et plus de football, il fallait être à Old Trafford, où Liverpool s’est promené (0-3), ou à City Ground, où notre Jeanricner Bellegarde national, désormais salarié de Wolverhampton, a envoyé le pétard du week-end face à Nottingham Forest (1-1). Plus anecdotique, Erling Haaland a inscrit contre West Ham (3-1) son deuxième triplé en trois rencontres de PL cette saison. On souffle, et ses coéquipiers aussi.

CARTON ROUGE POUR DECLAN RICE ! ❌ Le milieu de terrain des Gunners est exclu et laisse ses coéquipiers à 10 ! Mérité selon-vous ? #ARSBHA|#PremierLeague pic.twitter.com/7A5DRJ2yoU — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 31, 2024

Oh le banger de Bellegarde pour égaliser face à Nottingham ! 🔥 Avec en prime @Alx_Araujo au commentaire ! 😍#NFOWOL | #PremierLeague pic.twitter.com/lDuxYc1MoN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 31, 2024

La gamelle du week-end : Leverkusen

Il fallait bien que ça arrive un jour. Leverkusen a égaré son amulette et après 35 matchs d’invincibilité en championnat, depuis plus d’un an (la dernière défaite datait de la 34e journée de l’exercice 2022-2023), la cavale a pris fin samedi à domicile contre Leipzig, qui a tout retourné grâce à un puissant doublé de Loïs Openda (2-3). Il n’a suffi que de deux matchs de Bundesliga à Martin Terrier pour que tout se casse la gueule, donc. Mais toutes les habitudes ne se perdent pas, bien heureusement : Thomas Müller court toujours et dimanche, contre Fribourg, le Raumdeuter originel est devenu le joueur le plus capé de l’histoire du FC Bayern München – rien que ça – avec 710 apparitions, devant le gardien Sepp Maier et ses 709 rencontres disputées entre 1966 et 1979. Évidemment, l’international allemand (131 sélections, 45 buts) a marqué pour fêter ça, d’un magnifique enchaînement 20 minutes après son entrée en jeu.

<iframe loading="lazy" title="It Happened! Leipzig Beat The Champion! | Bayer Leverkusen - RB Leipzig 2-3 | Highlights | MD 2" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/CkxvLmp95C8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

L’imposture du week-end : Enrico Del Prato

Puisque Romelu Lukaku a débarqué à Naples pour remplacer Victor Osimhen – qui est toujours là, mais ça n’est pas le débat –, Parme a fait les choses en grand pour le mettre en confiance. Alors qu’il menait un but à zéro au stade Diego Armando Maradona, le club Émilie-Romagne s’est retrouvé à dix contre onze après l’expulsion du gardien Zion Suzuki, et puisque les cinq changements avaient déjà été opérés par Fabio Pecchia, c’est le défenseur Enrico Del Prato – lui-même entré en jeu en début de partie – qui a gardé la cage parmesane dans le dernier quart d’heure. Un héritier de Gianluigi Buffon pas vraiment digne, puisque Del Prato a réussi à encaisser deux pions dans le temps additionnel – dont le premier but napolitain de Big Rom, donc – et que le Napoli s’en est sorti in extremis (2-1). C’est face à un gardien de but de profession, en revanche, que Marcus Thuram a inscrit un doublé lors du succès de l’Inter contre l’Atalanta (4-0).

La régénération du week-end : Kylian Mbappé

Notez bien ce nom : Kylian Mbappé est un attaquant français encore assez jeune (25 ans) qui a signé en Liga cet été dans un certain anonymat (il était libre de tout contrat) et découvre donc ce nouveau championnat, avec la période d’acclimatation qui va avec. Après trois premières titularisations lors desquelles il était resté muet, le natif du 19e arrondissement de Paris (mais il a grandi à Bondy, en Seine-Saint-Denis) a réussi à ouvrir son compteur de buts avec son club, le Real Madrid : contre le Real Betis, il a glissé du pied gauche le ballon sous le portier Rui Silva sur une merveille de talonnade de Federico Valverde, puis il a converti un penalty obtenu et offert par Vinícius. Avec ces deux premiers pions à domicile (et cette victoire 2-0), le public du Bernabéu va pouvoir apprendre à connaître le bonhomme. On a hâte de suivre la suite de sa progression : il pourrait être l’une des bonnes surprises de cette saison 2024-2025.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga 👑 Kylian Mbappé héros du Real Madrid contre le Real Betis ! 🔥🔥 Une victoire 2-0 des Merengue grâce à un doublé du Français ! 👏 Ses premiers buts en Liga, et une standing ovation à sa sortie !https://t.co/3LZ7g32ray — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 1, 2024

Et sinon…

→ À Paris, l’équipe de France masculine de cécifoot a commencé ses Jeux paralympiques par un succès contre la Chine (1-0).

→ Et à Medellín, l’équipe de France féminine U20 a commencé son Mondial par un nul fou contre le Canada (3-3).

→ Le premier but de la saison de Bordeaux en National 2 a été inscrit par… son gardien, Lassana Diabaté, à la 90e+5 contre Poitiers (1-1).

→ Comme d’hab, les Rangers se sont fait gifler par le Celtic dans le Old Firm (3-0).

→ Après quatre journées, le Séville FC est avant-dernier de Liga.

→ Alors que tout en haut, c’est le Barça qui caracole seul en tête après sa démonstration contre Valladolid (7-0, triplé de Raphinha).

→ Mathieu Valbuena a marqué, pour sa première sous le sublime maillot de l’Athens Kallithéa, et permis à sa nouvelle équipe d’accrocher le Pana (2-2). À 39 berges, quand même.