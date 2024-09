Lukaku est un joueur de Naples

À ce rythme, il pourra bientôt courir le Giro.

Après avoir été prêté par Chelsea à l’Inter et l’AS Roma, Romelu Lukaku continue son petit périple italien en rejoignant le Napoli, mais cette fois-ci de manière définitive. L’attaquant retrouve Antonio Conte, son entraîneur lors de son passage en Lombardie, de 2019 à 2021, où il avait affolé les défenses adverses.

Le technicien italien avait fait du Belge l’une des priorités de son mercato estival, et l’attaquant n’avait pas non plus caché son envie de retrouver son ancien coach. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge rejoint la cité parthénopéenne contre un chèque de 30 millions d’euros (+ 15 de bonus) et avec à la clé un contrat jusqu’en juin 2027.

352 millions d’euros de transferts en cumulé pour Big Rom, c’est fort.