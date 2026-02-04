L’Allemagne se prononce sur la question d’un boycott du Mondial 2026

Tout pareil qu’en France. Ce mercredi, le gouvernement allemand a fermé la porte à l’idée d’un boycott de la Coupe du monde pour protester contre Donald Trump. Pour Berlin, ce n’est tout simplement « pas la bonne voie ».

« Les affrontements politiques doivent se mener sur le terrain politique et le sport doit rester le sport », a résumé Steffen Meyer, porte-parole du gouvernement lors d’un point presse, alors que l’option était envisagée à la suite des tensions au Groenland.

Respecter « l’autonomie du sport »

Même refrain du côté de la ministre des Sports, Christiane Schenderlein, dans les colonnes du Süddeutsche Zeitung, qui ne « soutient pas » un boycott car « le sport ne doit pas être instrumentalisé », rappelant au passage que le Mondial ne se joue pas uniquement aux États-Unis, mais aussi au Canada et au Mexique.

Cette dernière avait prôné au micro de l’AFP « l’autonomie du sport ». Quadruple championne du monde – la dernière fois en 2014 –, l’Allemagne n’a plus raté une Coupe du monde depuis 1950.

Gianni Infantino s’en réjouit.

Le gouvernement allemand laissera sa fédération décider d’un boycott du Mondial