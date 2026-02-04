S’abonner au mag
  • Mondial 2026

L’Allemagne se prononce sur la question d’un boycott du Mondial 2026

CM
L’Allemagne se prononce sur la question d’un boycott du Mondial 2026

Tout pareil qu’en France. Ce mercredi, le gouvernement allemand a fermé la porte à l’idée d’un boycott de la Coupe du monde pour protester contre Donald Trump. Pour Berlin, ce n’est tout simplement « pas la bonne voie ».

« Les affrontements politiques doivent se mener sur le terrain politique et le sport doit rester le sport », a résumé Steffen Meyer, porte-parole du gouvernement lors d’un point presse, alors que l’option était envisagée à la suite des tensions au Groenland. 

Respecter « l’autonomie du sport »

Même refrain du côté de la ministre des Sports, Christiane Schenderlein, dans les colonnes du Süddeutsche Zeitung, qui ne « soutient pas » un boycott car « le sport ne doit pas être instrumentalisé », rappelant au passage que le Mondial ne se joue pas uniquement aux États-Unis, mais aussi au Canada et au Mexique.

Cette dernière avait prôné au micro de l’AFP « l’autonomie du sport ». Quadruple championne du monde – la dernière fois en 2014 –, l’Allemagne n’a plus raté une Coupe du monde depuis 1950.

Gianni Infantino s’en réjouit.

Le gouvernement allemand laissera sa fédération décider d’un boycott du Mondial

CM

