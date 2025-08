Gerson Rodrigues enfin mis sur la touche

Aux oubliettes.

Cela faisait plusieurs mois que le Luxembourg était critiqué pour sa gestion du cas Gerson Rodrigues. Malgré sa condamnation pour violences conjugales au printemps, le joueur avait été sélectionné lors des derniers matchs amicaux en juin par Luc Holtz, qui avait estimé que ce n’était pas « son rôle de juger à nouveau ». L’attaquant a finalement été écarté par la Fédération luxembourgeoise de football. Cette dernière a annoncé sa décision dans un communiqué.

« Plus sélectionnable jusqu’à nouvel ordre »

Cette affaire a « affecté l’image de l’institution du football luxembourgeois et de tous ses membres, affirme la FLF. Le joueur n’est plus sélectionnable jusqu’à nouvel ordre pour les futurs matchs internationaux de l’équipe nationale. » Le buteur, qui s’est engagé en Thaïlande récemment, ne pourra donc pas participer aux matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 qui se joueront en septembre. Les Luxembourgeois devront faire sans leur figure de proue offensive face à l’Irlande du Nord et la Slovaquie, le mois prochain.

Le grand retour de Vincent Thill ?

