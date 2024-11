Eric Roy : « C'est une soirée cauchemar »

Cador en Europe, lutte pour le maintien en championnat

Défaits par Monaco 3 buts à 2 pour l’ouverture de la 12e journée de Ligue 1, les Brestois et leur coach Eric Roy ont vécu une soirée difficile entre la défaite, la blessure de Pierre Lees-Melou et l’expulsion du Niçois. « C’est une soirée cauchemar », a déploré Roy à l’issue du match, un troisième revers consécutif en Ligue 1 qu’il explique par une entame de match ratée : « On est incapable de le faire 90 minutes, c’est le problème, a-t-il ajouté. On ressort avec beaucoup de frustration. Ce n’est pas un bon sentiment. » Expulsé à la 67e minute, le coach des Ty’Zefs s’est également expliqué sur son altercation avec l’arbitre avec qui il estime avoir été correct : « À part dire que la faute est dans le sens, je n’ai rien dit. Le jet de casquette est sanctionné. C’est la nouvelle de la soirée ».

Les inquiétudes subsistent pour Lees-Melou

Touché au mollet au cours de la première période et remplacé dès la 22e, Eric Roy ne s’est pas présenté avec de bonnes nouvelles concernant Pierre Lees-Melou. « Je n’ai pas trop de nouvelles. Mais ça ne sent pas très bon, a-t-il confié. Je crois qu’il a pris un coup de genou, une béquille, juste au-dessus de sa plaque. J’espère que ce ne sera pas trop grave. Mais le docteur paraissait inquiet ». Interrogé par DAZN, le taulier brestois a expliqué avoir reçu un coup et qu’il ressentait des « douleurs au péroné droit ».

La présence du numéro 20 brestois face à Barcelone mardi parait plus que compromise.

