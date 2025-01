Nottingham Forest dévore les Wolves et continue sa folle série

Le vrai concurrent de Liverpool ?

S’il y a bien une équipe qui adore la période surchargée de décembre-janvier en Angleterre, c’est Nottingham Forest. En déplacement sur la pelouse des Wolverhampton ce lundi, les autres Reds n’ont fait qu’une bouchée des Wolves (0-3). Grâce à des buts de Morgan Gibbs-White (7e), Chris Wood (44e), et Taiwo Awoniyi (90e+4), Forest enchaîne donc une sixième victoire consécutive en Premier League. Une série incroyable – la meilleure de l’histoire du club depuis 1967 – qui lui permet de revenir à hauteur d’Arsenal (40 points), quatre longueurs devant Chelsea (4e) et six derrière le leader Liverpool. Les hommes de Nuno Espírito Santo comptent déjà plus de points que leur total de la saison dernière (32).

Vraiment frappé par le Saint-Esprit.

