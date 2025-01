Pronostic Wolverhampton Nottingham Forest : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Du côté de Wolverhampton, Nottingham poursuit sur sa lancée ?

La 20e journée de Premier League s’achève ce lundi soir sur un match entre Wolverhampton et Nottingham, deux équipes anglaise en forme. Depuis l’éviction de Lopetegui et leur changement de coach, les Wolves n’ont plus perdu. Ils ont pris 7 points en 3 matchs, battant Leicester en déplacement (0-3) et Manchester United (2-0), avant d’arracher un nul sur la pelouse de Tottenham (2-2). Grâce à cette belle série, Wolverhampton est sorti de la zone rouge, s’affichant aujourd’hui à la 17e place, mais avec le même nombre de points que le premier relégable Ipswich.

Nottingham, actuellement 3e de Premier League, regarde, lui, vers le haut. Ancien grand club anglais, mais en difficulté ces dernières années, Nottingham Forest est en course pour aller chercher une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Les Reds ont tout simplement remporté leurs 5 derniers matchs : face à Manchester United (2-3), Aston Villa (2-1), Brentford (0-2), Tottenham (1-0) et Everton (0-2). Auteur d’un but et d’une passe décisive face aux Toffees, le buteur néo-zélandais Chris Wood continue de régaler (11 buts déjà en Premier League cette saison). En grande forme, Nottingham Forest devrait briser la petite série d’invincibilité des Wolves.

