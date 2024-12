Pronostic Bournemouth Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Bournemouth reste dans le top 5 ?

Le jeune défenseur central Dean Huijsen est en pleine lumière grâce à ses performances exceptionnelles avec Bournemouth, actuellement 6e de Premier League. Le Néerlandais s’est illustré récemment en marquant deux fois, contre Tottenham (1-0) et Manchester United (0-3), contribuant grandement à ces victoires marquantes. Ces succès, associés à une série de bons résultats, permettent aux Cherries de rêver à une qualification européenne, un exploit pour ce club souvent cantonné à des rôles secondaires en Angleterre. Malgré des absences importantes, Bournemouth impressionne avec des joueurs comme Ünal, qui monte en puissance, et les attaquants Kluivert, Semenyo et Evanilson, efficaces devant le but.

Crystal Palace traverse une saison difficile, occupant une modeste 16e place à seulement 4 points de la zone de relégation. Malgré une série récente de 5 matchs sans défaite en championnat, leur dynamique a été freinée par deux revers essuyés contre Arsenal : en Coupe de la Ligue (3-2) et en Premier League ce week-end (1-5). Les absences persistantes de plusieurs joueurs clés, comme Rias et Ward en défense, ainsi que França et Wharton au milieu, affaiblissent l’équipe. Bien que Mateta (7 buts) et Sarr (3 buts) restent des atouts offensifs à suivre, ces lacunes donnent à Bournemouth, mieux armé, une réelle opportunité de s’imposer face à un adversaire en difficulté.

