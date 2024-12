Le club d’Everton FC officiellement racheté

Des caramels à deux francs ?

Dans les petits papiers depuis plusieurs semaines, le rachat d’Everton FC est enfin acté. C’est ce qu’a annoncé le club anglais sur ses réseaux sociaux par le biais d’un communiqué ce jeudi matin, officialisant son rachat par Roundhouse Capital Holdings Limited, entité du groupe américain Friedkin, qui détient déjà l’AS Roma et l’AS Cannes. Ce rachat fait suite à la conclusion d’un accord avec le groupe Blue Heaven Holdings, actionnaire majoritaire sortant, et à la validation d’un tel accord par les autorités compétentes, notamment la Premier League, ainsi que la fédération anglaise de football (FA).

Club Statement: Everton Football Club acquired by Roundhouse Capital Holdings Limited, part of The Friedkin Group. 🔵 — Everton (@Everton) December 19, 2024

Si Farhad Moshiri, propriétaire sortant, « croit sincèrement que la transaction avec le groupe Friedkin est la meilleure solution pour le club et son succès futur », le nouveau président exécutif du club Marc Watts, qui sera désormais responsable de la gestion du club, s’est engagé « à mener Everton vers une nouvelle ère passionnante, sur et en dehors du terrain. Assurer une stabilité financière immédiate au club a été une priorité essentielle, et nous sommes ravis d’y être parvenus. Même si redonner à Everton la place qui lui revient au classement de la Premier League prendra du temps, aujourd’hui est la première étape de ce voyage ». Pour rappel, Everton occupe seulement la 16e place du championnat de Premier League, seulement trois points devant le premier relégable, Ipswich Town.

On ne verra donc pas John Textor rôder dans les travées de Goodison Park de sitôt.

