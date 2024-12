Liverpool prépare une série sur ses années 60 et son coach légendaire Bill Shankly

Shankly ‘Til I Die.

Liverpool FC, actuel leader de la Premier League, s’offre une série télé grâce à A24. Derrière le projet ? Jack Thorne, dramaturge et scénariste star (Harry Potter et l’enfant maudit, His Dark Materials), et le studio Box to Box, déjà responsable du phénomène « Formula 1 : Drive to Survive ».

Rouler sur la Premier League sous l’air des Beatles

Le pitch ? Une plongée dans les années 1960, période où Bill Shankly a façonné Liverpool. En 15 ans (1959-1974), il a fait grimper les Reds en première division puis au sommet : trois titres de champion, deux FA Cups et une Coupe UEFA. Ses successeurs, Bob Paisley et Joe Fagan, marcheront dans ses pas pour remporter sept championnats et quatre Coupes d’Europe dans la décennie suivante.

Le tout dans une ville en ébullition, portée par sa scène musicale légendaire – l’époque des Beatles mais aussi avec un œil sur les difficultés des années 1960 et 1970 dans l’un des cœurs industriels du Royaume-Uni. Le tournage se fera à Liverpool, avec des passages obligés par Anfield, temple sacré. Même Karen Gill, petite-fille de Shankly, sera de la partie : « Je trouve que c’est une merveilleuse façon de partager l’histoire de mon grand-père au Liverpool FC. »

<iframe loading="lazy" title="Liverpool - The 1960's" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/QbgaSmM7CgY?list=PLfN2s0tjCSjDQvzw4E90XCtTlmSXLHJV_" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Une série qui sent bon la sueur, les cheminées des docks et le Scouser spirit.

