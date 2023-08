La première liste des Bleuets version Thierry Henry est tombée

Attaquant : Thierry Henry (Arsenal).

Le nouveau sélectionneur de l’équipe des Bleuets n’a pas tardé à annoncer sa première liste pour le match amical face au Danemark (7 septembre) et le début des qualifications à l’Euro en Slovénie (11 septembre). Le successeur de Sylvain Ripoll s’appuie sur l’ossature de son prédécesseur avec des habitués comme Castello Lukeba ou Rayan Cherki, mais n’hésite pas pour autant à appeler de nouvelles têtes. Parmi celles-ci, Warren Zaïre-Emery, né en 2006, va découvrir l’équipe de France Espoirs dans la peau du plus jeune joueur de la liste. Propulsé cet été dans la peau de gardien titulaire du TFC, Guillaume Restes prend, quant à lui, la place dans les buts d’Illan Meslier et Lucas Chevalier, trop âgés pour être sélectionnés par Thierry Henry et son nouvel adjoint Jérémie Janot.

La liste :

Gardiens : Lucas Lavallée (PSG), Guillaume Restes (Toulouse FC), Robin Risser (Dijon FCO).

Défenseurs : Thierno Baldé (Troyes), Jeanuël Belocian (Stade rennais), Maxime Estève (Montpellier), Malo Gusto (Chelsea), Tanguy Kouassi (Séville FC), Castello Lukeba (RB Leipzig), Chrislain Matsima (AS Monaco), Quentin Merlin (FC Nantes)

Milieux : Lucien Agoumé (Inter Milan), Magnes Akliouche (AS Monaco), Habib Diarra (RC Strasbourg), Andy Diouf (RC Lens), Lesley Ugochukwu (Stade rennais), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Attaquants : Bradley Barcola (Olympique lyonnais), Rayan Cherki (Olympique lyonnais), Arnaud Kalimuendo (RC Lens), Sekou Mara (Southampton), Wilson Odobert (Burnley FC), Elye Wahi (RC Lens).

