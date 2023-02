PSG : Warren Zaïre-Emery, l’heure de prendre du galon

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour lui ça veut dire beaucoup. Entré en jeu pour la sixième fois de la saison (dont une en Ligue des champions) à Lens, Warren Zaïre-Emery a eu droit à sa plus longue apparition sur la pelouse avec les pros : dix-sept minutes. Avant d’enchaîner avec une première titularisation ce vendredi à Châteauroux, pour l’entrée en lice du club de la capitale en Coupe de France ? En l’absence de Marco Verratti, suspendu, le natif de Montreuil devrait en tout cas avoir son mot à dire au stade Gaston-Petit. Une soirée qui doit servir à passer encore un cap pour le Titi le plus scruté du club, alors que Christophe Galtier répète à l’envi son souhait de voir les jeunes s’épanouir sous sa garde.

Record de précocité, stade de France et Kylian Mbappé

Il n’y avait qu’à voir la complicité affichée par le tout récent entraîneur parisien cet été avec sa pépite lors des entraînements pour s’en convaincre. « Les mots, c’est toujours flatteur pour un joueur. Warren est un joueur très sérieux et il a été très bon pendant la préparation. Je me devais de lui donner ses premières minutes en Ligue 1. C’est important de joindre l’acte à la parole. La formation parisienne est d’un très haut niveau et il faut que ces jeunes se sentent concernés », confiait le boss à Canal+ au soir du succès inaugural des siens à Clermont, quelques minutes après avoir fait de WZE le plus jeune joueur de l’histoire du club (16 ans, 4 mois et 29 jours), effaçant Kingsley Coman des tablettes (16 ans, 8 mois et 4 jours). Le Gunner Ethan Nwaneri (une apparition) est d’ailleurs le seul joueur plus jeune que lui à avoir joué dans les cinq grands championnats cette saison, à 15 ans et 181 jours.

Débarqué en U9 au Paris Saint-Germain en provenance d’Aubervilliers, Warren Zaïre-Emery ne tarde pas à se faire remarquer, marquant au stade de France en lever de rideau du sacre rouge et bleu lors de la Coupe de la Ligue 2014. Avant cela, c’est son père, Franck, qui assiste au début de l’éclosion du phénomène. « J’étais parti à Trappes pour un tournoi avec mon cousin et j’avais ramené Warren. Il y a un ballon qui arrive vers moi, et je lui fais une passe de seniors, bien appuyée de 30 mètres. Il nous sort un amorti de la poitrine comme s’il le travaillait tous les jours. Avec mon cousin, on se regarde et on se dit « C’est pas mal du tout ça » » , confiait l’an dernier le paternel à RMC Sports. Au centre de formation, le garçon est toujours surclassé, impressionnant ses éducateurs les uns après les autres. Et brille même loin du pré, en atteste sa deuxième place lors d’un concours d’éloquence organisé parmi les jeunes. Il avait alors choisi comme thème la déclaration de Kylian Mbappé : « Moi, tu ne me parles pas d’âge. »

Le coup de pied dans la fourmilière

Dans la foulée d’un Euro U17 plus que réussi et d’un premier contrat pro signé l’été dernier, le jeune homme a pleinement intégré le groupe professionnel depuis l’entame de la saison. Au point de pouvoir déjà se faire une place dans l’entrejeu ? Ce déplacement dans l’Indre doit lui permettre d’exposer ses arguments. « On a des jeunes joueurs et on se doit de leur faire de la place. Demain, on aura une équipe très compétitive, a assuré Galtier en conférence de presse, pas forcément inquiet face aux nombreux absents. L’absence des uns et des autres va donner de l’espace à certains jeunes. Les jeunes du PSG ont un niveau supérieur à ce que j’ai pu connaître dans les autres clubs, la preuve en est, il y a beaucoup de joueurs issus de la formation parisienne partout à travers l’Europe. C’est aussi l’une des raisons qui nous ont poussés à réduire l’effectif afin de pouvoir leur donner de l’espace. » Une confiance déjà affichée ces derniers jours par le coach, peu enclin à voir arriver de nouvelles recrues cet hiver.

Si les champions de France ont beaucoup à perdre de ce match, Zaïre-Emery, lui, fait partie de ceux qui pourraient bien en ressortir vainqueur. Marco Verratti a beau être toujours aussi indiscutable, Vitinha et Fabián Ruiz montrer que Paris ne s’est pas autant planté dans son recrutement cet été et Danilo apporter une combativité qui fait parfois défaut, il y a toujours de la place à se faire dans le secteur au pied de la tour Eiffel. D’autant que Renato Sanches, pour sa part, ne se montre pas pleinement convaincant jusqu’à présent. Récemment, c’est Vitinha, lui aussi sous l’égide de Jorge Mendes – que Zaïre-Emery a rejoint ces derniers mois – qui aurait confié en interne être impressionné par son « extraterrestre » de coéquipier, selon France Bleu. C’est sur la terre bien ferme de Châteauroux que l’extraterrestre va mettre les pieds ce jeudi. En attendant d’aller conquérir d’autres planètes.