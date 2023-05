Un international A dans la liste de Ripoll pour l'Euro Espoirs

Une liste qui pue le talent à tous les étages.

Sylvain Ripoll a dévoilé ses 23 joueurs retenus pour le Championnat d’Europe Espoirs qui se déroulera du 21 juin au 8 juillet prochains en Roumanie et en Géorgie. Le technicien a réservé quelques surprises. En défense, on note la présence de Loïc Badé, qui réalise une bonne deuxième partie de saison avec le Séville FC. Son club est qualifié pour la finale de Ligue Europa, qui se jouera ce mercredi. Elye Wahi, qui facture 17 points et 6 passes décisives en 32 matchs avec Montpellier en 2022-2023, participera également à l’aventure, tout comme Rayan Cherki, Bradley Barcola ou Arnaud Kalimuendo.

📣 𝗜𝗹𝘀 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼𝗻𝘁 𝗹𝗮 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 ! 🇫🇷 Voici la liste des 2️⃣3️⃣ joueurs retenus pour disputer l’𝗘𝗨𝗥𝗢 𝗘𝗦𝗣𝗢𝗜𝗥𝗦, prévu du 21 juin au 8 juillet en Géorgie et Roumanie 💪 pic.twitter.com/73CZLa4BvE — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 31, 2023

Non sélectionné par Didier Deschamps et ainsi laissé à disposition des Espoirs, Khéphrem Thuram – devenu international A en mars – est présent. Les autres cadres habituels comme Amine Gouiri, Enzo Le Fée ou Pierre Kalulu sont tous présents.

La liste :

Gardiens : Stefan Bajic (Valenciennes FC), Lucas Chevalier (Lille), Illan Meslier (Leeds).

Défenseurs : Loïc Badé (Séville FC), Sacha Boey (Galatasaray SK), Bafodé Diakité (Lille), Pierre Kalulu (AC Milan), Yasser Larouci (Troyes), Castello Lukeba (Olympique lyonnais), Quentin Merlin (FC Nantes) Mohamed Simakan (RB Leipzig).

Milieux : Maxence Caqueret (Olympique lyonnais), Joris Chotard (Montpellier HSC), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Enzo Le Fée (FC Lorient), Michael Olise (Crystal Palace), Khéphrem Thuram (OGC Nice).

Attaquants : Amine Adli (Leverkusen), Bradley Barcola (Olympique lyonnais), Rayan Cherki (Olympique lyonnais), Amine Gouiri (Stade rennais), Arnaud Kalimuendo (Stade rennais), Elye Wahi (Montpellier HSC).

Lors du dernier rassemblement, au mois de mars, les Espoirs avaient réalisé deux matchs amicaux très mitigés : une gifle reçue face à l’Angleterre (4-0), et un triste nul face aux Espagnols (0-0). Avant de participer à l’Euro, les Français auront encore le Tournoi de Toulon pour se préparer. Ils y affronteront l’Arabie saoudite, le Costa Rica et le Venezuela en phase de groupes. À l’Euro, la bande de Sylvain Ripoll se retrouve dans la poule de l’Italie, la Norvège et la Suisse.

Pour rappel, la France n’a remporté qu’une seule fois la compétition (en 1988). Et si c’était enfin la bonne ?

Kylian Mbappé dément être intervenu dans le groupe Espoirs