Les Bleuets humiliés par l'Angleterre

Angleterre Espoirs 4-0 France Espoirs

Buts : Smith-Rowe (50e), Madueke (77e), Jones (79e) et Ramsey (86e) pour les Young Lions

Sorry, good game.

Trois mois avant le début de l’Euro, les Bleuets se sont fait écraser par les Espoirs anglais au King Power Stadium ce samedi soir (4-0). Après un début de match plaisant, les hommes de Sylvain Ripoll ont failli prendre les devants grâce à Cherki : à la suite d’un une-deux avec Abline dans la surface anglaise, le n°10 des Bleuets a frappé à ras de terre face à un James Trafford qui s’est interposé (34e). Les Young Lions n’ont pas perdu de temps pour réagir, puisque sur un centre contré de Spence, Archer a vu Chevalier repousser sa reprise pour garder ses cages inviolées (38e).

Invaincus depuis leur élimination en quarts de finale de l’Euro 2021, des Bleuets pourtant conquérants lors du premier acte se sont fait surprendre dès le début de la deuxième mi-temps : muet avec les Gunners depuis le début de la saison, Smith-Rowe a trompé Chevalier d’une tête plongeante grâce à une offrande de Gibbs-White côté droit (1-0, 50e). Et malgré un duo Cherki-Koné très inspiré, les hommes de Sylvain Ripoll n’ont jamais réussi à remonter la pente. Pire, ils ont encaissé le but du break à la 77e minute : à peine entré, Jones a décalé Madueke qui a ajusté le portier français d’un tir croisé (2-0, 77e). Dans la foulée, Jones a terminé le travail : parfaitement servi par un centre à ras de Madueke, le milieu des Reds a enfoncé le clou d’une magnifique talonnade (3-0, 79e). Intenable, Madueke a encore fait la différence côté droit avant de glisser le ballon à Ramsey qui n’avait plus qu’à faire trembler les filets (4-0, 86e).

Après s’être fait marcher dessus par les Young Lions, les Bleuets devront battre l’Espagne ce mardi pour reprendre confiance.

Angleterre Espoirs (3-4-3) : Trafford – Spence, Cresswell, Colwill – Elliott (Palmer, 72e), Skipp (Doyle, 72e), Gomes (Garner, 71e), Aarons (Thomas, 71e) – Smith-Rowe (Madueke, 65e), Archer (Jones, 65e), Gibbs-White. Entraîneur : Adrian Boothroyd.

France Espoirs (4-4-1-1) : Chevalier – Gendrey, Simakan, Badiashile (Lukeba, 81e), Larouci (Nkounkou, 62e) – Koné (Diouf, 74e), Olise (Barcola, 74e), Lepenant (Massengo, 81e), Adli (Gouiri, 62e) – Cherki (Le Fée, 62e) – Abline (Kalimuendo, 73e). Entraîneur : Sylvain Ripoll.

Les Bleuets concèdent le nul face à l'Espagne