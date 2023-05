Pas de nouvelle tête (mais plusieurs retours) dans la liste de Deschamps

Stabilité et continuité pour Didier Deschamps.

Alors que les championnats arrivent à leur terme, le football de sélection retrouve ses droits, à l’occasion de deux matchs comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024 face à Gibraltar et à la Grèce les 16 et 19 juin prochains. DD a annoncé ce mercredi les 23 hommes sélectionnés pour ce rassemblement, avec le retour de Ferland Mendy (plus appelé depuis septembre 2022), mais pas celui d’Alexandre Lacazette. Khéphren Thuram, William Saliba (les deux joueurs sont actuellement blessés), Jordan Veretout et Moussa Diaby ne seront pas non plus de la partie. Ils sont notamment remplacés par Mendy, Christopher Nkunku et Ousmane Dembélé, absents lors du rassemblement précédent. À noter les présences d’Eduardo Camavinga et d’Antoine Griezmann parmi… Les milieux de terrain, cette fois-ci.

La liste :

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens).

Défenseurs : Axel Disasi (AS Monaco), Ferland Mendy (Real Madrid), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Theo Hernández (AC Milan), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Wesley Fofana (Chelsea), Benjamin Pavard (Bayern Munich).

Milieux : Youssouf Fofana (AS Monaco), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

Pas de quoi bondir de son siège, donc.

