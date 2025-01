Marquinhos clame encore son amour pour Paris

Marquinhos pour pousser le record encore un peu.

Déjà détenteur du record de nombre de matchs joués sous les couleurs du PSG (463), Marquinhos semble bien décidé à faire grimper ce total encore plus haut. Sous contrat dans la capitale jusqu’en 2028, le capitaine parisien a profité de la conférence de presse d’avant match en veille de Trophée des champions pour à nouveau clamer son amour pour Paris, malgré des rumeurs qui l’envoient régulièrement un peu partout ailleurs à chaque mercato. « Notre futur, on ne sait jamais. Le football va très vite, a-t-il concédé. Pour l’instant, toutes mes pensées et ma motivation vont au PSG. On a des matchs importants à jouer encore. Je suis très heureux, j’ai encore beaucoup de choses à donner. Je peux encore apporter beaucoup de choses. »

Des propos rassurants pour les supporters parisiens, qui attendent un trophée demain face à Monaco, mais surtout un redressement en Ligue des champions, où la situation parisienne est inquiétante. Pour cela, le Brésilien s’est montré optimiste quant à la suite de la campagne européenne des Parisiens. En bon capitaine, il n’a d’ailleurs pas manqué de souligner que la rencontre de demain était le « genre de matchs qui peut lancer une équipe », sous-entendu, la quête de qualification européenne débute peut-être à Doha.

A bon entendeur Mr.Marquinhos.

