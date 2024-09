Les Bleuets retrouvent la victoire, Ekitike buteur

France 2-0 Bosnie-Herzégovine

Buts : Akliouche (35e), Ekitike (57e S.P.)

L’équipe de France Espoirs a retrouvé la victoire ce mardi face à la Bosnie-Herzégovine (2-0). Un match marqué par la première cape de Hugo Ekitike. L’attaquant de Francfort s’est démené pour faire bonne impression. Après une tentative en pivot trop écrasée (21e) et un tir repoussé par le portier (31e), il a provoqué un penalty qu’il a lui-même frappé, mais s’est heurté au gardien (34e). Rebelote en deuxième période, mais le numéro 9 a cette fois-ci transformé l’essai avec autorité (2-0, 57e).

Un but bienvenu pour faire le break et s’ajouter à celui inscrit par Maghnes Akliouche d’un tir dévié (1-0, 35e). Guillaume Restes n’a jamais été vraiment inquiété en dehors d’une frappe qu’il a aisément boxée (63e). Accrochés par la Slovénie vendredi (1-1), les Bleuets remontent à la deuxième place, à trois points du leader slovène, qui compte un match de plus. Il faudra probablement faire carton plein le mois prochain contre Chypre et l’Autriche pour terminer en tête.

