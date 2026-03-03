Le geste fort de la sélection féminine de l'Iran

Silence assourdissant. Comme l’a rapporté le Guardian ce mardi, les joueuses de l’équipe nationale féminine iranienne ont refusé lundi, avant le coup d’envoi de leur premier match de la Coupe d’Asie en Australie, de chanter l’hymne national iranien.

A defying silence The Iranian women’s football national team REFUSED to sing the anthem of the Islamic regime. Side note: By the time their next game comes up, they probably don’t even have to wear those hijabs anymore. pic.twitter.com/YrqJaYpnln — Throwback Iran (@Tarikh_Eran) March 2, 2026

Alors que l’hymne retentissait avant le match contre la Corée du Sud, que les Iraniennes ont perdu 3-0, toute l’équipe est restée silencieuse et immobile. À Gold Coast, en tribunes, des supporters iraniens ont repris des slogans et brandi des drapeaux, dont celui d’avant la révolution islamique.

Après la rencontre, ni la sélectionneuse Marziyeh Jafari, ni les joueuses n’ont souhaité s’exprimer sur ce geste et sur la situation de l’Iran, après la vaste offensive militaire lancée par les Etats-Unis et Israël ce week-end.

L’équipe féminine iranienne poursuivra son tournoi sur le terrain dès jeudi, contre le pays hôte l’Australie, puis dimanche face aux Philippines.

