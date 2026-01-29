S’abonner au mag
Le tableau final de la Ligue des champions, un gros pour le PSG et Monaco en cas de huitièmes

Le tableau dans lequel l’OM aurait aimé figurer. La phase de groupes de la Ligue des champions, c’est terminé, et on peut déjà y voir un peu plus clair sur la suite de la compétition cette saison.

Il reste deux représentants français, le PSG et Monaco, qui ont une chance sur deux de se croiser en barrages (sinon, ce sera Qarabağ pour Paris et Newcastle pour l’ASM).

Le Barça ou Chelsea en cas de huitièmes de finale

Et la suite ? En cas de qualification au tour suivant, les Parisiens et/ou les Monégasques se retrouveront soit face au Barça, soit face à Chelsea en huitièmes de finale.

Pour les ambitieux qui veulent regarder encore plus loin, ils peuvent se dire que le PSG et Monaco ne pourront dans tous les cas croiser ni Arsenal, ni le Real Madrid, ni Manchester City, ni l’Inter, ni le Bayern avant les demi-finales en cas d’épopée. En quarts, il y aurait le choix entre Liverpool, Tottenham, Galatasaray, l’Atlético de Madrid, la Juventus ou le Club Bruges, bourreau de l’OM ce mardi soir.

Faites vos jeux.

Tous les résultats de la dernière journée de Ligue des champions

