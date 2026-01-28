S’abonner au mag
La réaction de Balerdi après l’élimination cruelle de Marseille

La réaction de Balerdi après l’élimination cruelle de Marseille

Que leurs yeux pour pleurer. Désossé par Bruges (3-0) et éliminé de la Ligue des champions après un scénario totalement dingue avec un but dans le temps additionnel du gardien du Benfica, le capitaine de l’Olympique de Marseille Leandro Balerdi est apparu abattu au micro de Canal + : « C’est difficile de digérer cette soirée parce qu’on est venu avec beaucoup d’émotion. On n’a pas bien fait les choses. Ils ont commencé plus fort et maintenant il faut lever la tête. »

« Ça se joue sur les détails »

Visiblement très touché par la situation, l’Argentin a tenté, malgré tout, de remobiliser les troupes : « Ça se joue sur les détails et je pense qu’on a payé ça. On doit se recentrer sur le championnat. On a d’autres choses à faire. On doit le faire pour le club et nos supporters. » C’est donc la quatrième fois consécutive que l’OM ne sort pas de la phase de groupes de Ligue des champions. 96% de chances de terminer dans les 24 premiers, qu’ils disaient.

L'OM devient le 1er club français éliminé de l'histoire de la phase de ligue

