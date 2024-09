Un champion du monde 2018 prend officiellement sa retraite

La retraite avant l’heure.

Raphaël Varane met un terme à sa riche carrière, à seulement 31 ans. Miné par les blessures à répétition, l’ancien défenseur des Bleus n’a plus la force de continuer. « C’est avec une immense fierté et un sentiment de plénitude que j’annonce ma retraite », a-t-il écrit ce mercredi sur Instagram.

Arrivé cet été à Côme, après trois saisons mitigées du côté de Manchester United, il n’aura disputé qu’un seul match avec le promu italien, en raison d’une blessure au genou droit. Une absence qui lui avait même valu d’être retiré des joueurs qualifiés pour la Serie A cette saison.

« Il faut une grosse dose de courage pour écouter son cœur et son instinct. Désir et besoins sont deux choses différentes. Je suis tombé et je me suis relevé mille fois, et cette fois, c’est le moment de m’arrêter et de raccrocher les crampons », estime le défenseur central.

Un statut d’icône du football français

Un arrêt brutal, et assez inattendu malgré tout, mais qui n’empêche pas le joueur formé à Lens d’incarner un statut d’icône du football tricolore. Champion du monde 2018, puis finaliste malheureux en 2022, Raphaël Varane a écrit une partie de sa légende au Real Madrid. En 360 matchs avec la Casa Blanca, il a eu le temps d’empiler les trophées : quatre Ligues des champions, trois Liga et une Coupe d’Espagne, entre autres.

C’est une partie de la génération Vegedream qui s’en va.

