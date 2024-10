Jérémy Doku signe un record en Ligue des champions

Jérémy Doku > Vinícius

Auteur d’une passe décisive pour Phil Foden mardi soir lors du premier succès facile de Manchester City en Ligue des champions face au Slovan Bratislava (4-0), Jérémy Doku a été décisif pour la première fois cette saison. Sur son aile gauche, il a démontré une nouvelle fois qu’il pouvait être un vrai poison pour les défenses adverses.

Même s’il n’a pas marqué, sa magnifique enroulée venant s’écraser sur la barre transversale, le Belge aura touché 26 ballons dans la surface de réparation slovaque (sur 87 ballons touchés en tout). Une prouesse, puisque c’est tout simplement un record en Ligue des champions depuis qu’Opta enregistre des statistiques, soit depuis la saison 2008-2009.

26 – Jérémy Doku had 26 touches in the opposition box against Slovan Bratislava, the most ever by a player on record (since 2008-09) in a UEFA Champions League game. Presence. #UCL pic.twitter.com/AsNeNLNaez

— OptaJoe (@OptaJoe) October 1, 2024