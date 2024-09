Quand Amadou Onana rend hommage à Paul Pogba

La classe belge.

Interrogé au sujet de Paul Pogba en conférence de presse, le milieu de terrain belge Amadou Onana, qui affrontera l’équipe de France ce lundi soir pour le compte de la 2e journée de la Ligue des nations, a lâché quelques mots doux sur l’international français.

« Quand on est de ma génération et qu’on regarde parmi les milieux de terrain, c’est un joueur qui a marqué le football de par sa technique, sa taille et ce qu’il impose, a soufflé le joueur d’Aston Villa, comparé par le passé au Français lors de son arrivée au LOSC en 2021. Je pense que tout type de milieu de terrain peut s’inspirer du joueur qu’il est, tout simplement. C’était un plaisir de le voir jouer. » Pour rappel, Pogba a été condamné à quatre ans de suspension en février dernier pour infractions aux règles antidopage, après un contrôle positif à la testostérone.

On ne va pas se mentir, au meilleur de sa forme, il aurait fait bien plaisir au milieu des Bleus ce soir.

