Christopher Nkunku n’est pas là pour « remplacer Griezmann »

Le moment de retrouver le Nkunku prime de Leipzig.

Miné par les blessures et après plus d’un an d’absence chez les Bleus, Christopher Nkunku fait son grand retour dans le groupe de l’équipe de France, qui affrontera Israël puis la Belgique les 10 et 14 octobre prochains en Ligue des nations. L’attaquant de Chelsea était le premier joueur à se présenter face aux journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse ce matin.

Heureux de retrouver le groupe France, c’est un Christopher Nkunku « rassuré » sur son état de forme qui s’est présenté face à la presse. S’il concède être passé par de très durs moments, tel que la blessure l’empêchant de disputer le Mondial 2022, l’attaquant assure désormais mieux connaître son corps et être devenu plus fort psychologiquement, lui qui adapte désormais sa préparation physique en fonction de ses caractéristiques de jeu (« explosivité, duels forts »).

Pas les mêmes qualités que Griezmann

Le droitier de 26 ans, en manque de temps de jeu à Chelsea, mais « déterminé à donner le meilleur » dès qu’on fait appel à lui, a pris le temps de saluer la confiance du sélectionneur Didier Deschamps, avec qui il n’a jamais cessé d’échanger et qui fait appel à lui dès qu’il en a la possibilité. Interrogé sur son poste de prédilection, Nkunku préfère laisser son coach choisir, lui qui préfère toutefois « être proche du but adverse » et s’infiltrer « dans les espaces dangereux du terrain ». Toutefois, impossible selon lui de remplacer Griezmann, tout juste retraité : « Je ne remplace pas Antoine, qui a marqué toute une génération. Je souhaite apporter ma pierre à l’édifice et rester moi-même, avec des qualités différentes. »

Interrogé sur le calendrier infernal du football international, Nkunku préfère botter en touche, rappelant que ses blessures successives, si elles lui ont permis de s’aérer l’esprit, lui ont donné encore plus « faim de football ».

Peut-être l’occasion de voir un numéro 10 faire ses retours défensifs à fond ?

