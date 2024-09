Pour Manu Koné, la défaite francaise « n’est pas une question de fragilité »

Drôle de première.

Pour sa première cape, Manu Koné a dû se plier à deux exigences : digérer la défaite contre l’Italie (1-3) et en expliquer les causes en zone mixte. Le milieu de terrain français a ainsi tenu à prendre un peu de recul, précisant que cette contre-performance « n’est pas une question de fragilité, il fallait être plus efficaces dans les deux surfaces » et d’ajouter que l’équipe « manquait d’énergie aussi ».

Le joueur de la Roma en a également profité pour calmer les ardeurs de certaines critiques : « Je pense que c’est un peu dur de parler de naufrage. C’est juste que ce soir, on a perdu. On espérait faire mieux. » Koné pourra rectifier le tir lundi contre la Belgique, une rencontre qu’il pourrait même commencer à en croire les propos de Didier Deschamps.

Perdre contre le voisin du Sud, se rattraper contre celui du Nord.

Warren Zaïre-Emery est forfait face à la Belgique