Didier Deschamps : « Il ne faut pas se chercher d’excuses »

DD lucide.

Présent en conférence de presse après la défaite de l’équipe de France contre l’Italie (1-3) en ouverture de la Ligue des nations 2024-2025, Didier Deschamps s’est montré assez remonté. « Je ne vais pas me satisfaire de ce qu’on a fait. Il faut l’accepter sans chercher d’excuses. C’est ma responsabilité et ça le sera toujours », a-t-il posé.

Le sélectionneur s’est également attardé sur son choix de donner du temps de jeu à certains habituels remplaçants (Jonathan Clauss, Bradley Barcola) et aux nouveaux (Michael Olise et Manu Koné, entré dans la dernière demi-heure) : « J’avais dit que c’était le moment de donner du temps de jeu à tous les joueurs sur les deux matchs. […] On l’a payé cher. Mais je ne vais pas changer ma vision des choses sur le deuxième match. » Un deuxième match prévu ce lundi contre la Belgique, à Lyon.

Avec un nouveau remaniement ?

Warren Zaïre-Emery est forfait face à la Belgique