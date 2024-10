Nkunku, à fond les ballons ?

Dans un contexte de première liste de Didier Deschamps sans le jeune retraité Antoine Griezmann et avec l’absence contestée de Kylian Mbappé pour ce rassemblement, le retour de Christopher Nkunku est pratiquement passé inaperçu. Pourtant, le joueur offensif de Chelsea est en grande forme. Mais est-ce que ce maillot tricolore, qu’il n’a pas honoré depuis juin 2023, n’est pas trop lourd pour ses épaules ? Une chose est sûre, à 26 ans, le Français n’a plus beaucoup de cartouches pour prouver qu’il a sa place dans ce groupe France.

First Hat-trick in Blue and to the next round. 💙 pic.twitter.com/5xAtNDl6CE — Christopher Nkunku (@C__nk97) September 24, 2024

Blessures et énergie

Transféré en Angleterre à l’été 2023 pour 60 millions d’euros, Nkunku devait prendre une nouvelle dimension avec les Blues après avoir passé un cap en Allemagne. Problème, son genou en a décidé autrement. Après une année quasi blanche, gâchée par des blessures à répétition (36 matchs manqués toutes compétitions confondues), le joueur formé au Paris-SG peut enfin montrer tout son potentiel sous ses nouvelles couleurs. Pas encore titulaire indiscutable, le natif de Lagny-sur-Marne marque les esprits avec ses 7 pions en 11 rencontres, dont un triplé en League Cup et son 16e but en Coupe d’Europe.

Il a un temps de jeu qui n’est pas excessif à Chelsea, mais quand il joue, il a plein d’énergie. Didier Deschamps

Ces performances n’ont pas échappé à Didier Deschamps. « Ça fait un moment qu’il n’est pas là, car il a malheureusement enchaîné pas mal de blessures qui l’ont empêché d’avoir de la continuité. Il a un temps de jeu qui n’est pas excessif à Chelsea, mais quand il joue, il a plein d’énergie, a pointé le sélectionneur tricolore. Dans sa progression, les blessures ont été un frein important. Je suis content qu’il puisse être débarrassé de ça. Enchaîner les bonnes performances et augmenter son temps de jeu doivent lui permettre de revenir à son meilleur niveau. » Appelé pour la première fois avec l’équipe de France en mars 2022, l’attaquant des Blues ne compte que 10 petites sélections pour 2 passes décisives et n’a jamais connu de grande compétition internationale, la faute notamment à une entorse au genou survenue à la veille du départ pour le Qatar. Une anomalie au regard de son potentiel, à l’instar de son coéquipier Wesley Fofana, également sélectionné pour ce rassemblement.

Trouver un costume à sa taille

Le talent ne suffit pas en sélection. Il faut se faire une place dans la vie de groupe et se démarquer de la concurrence, surtout que Deschamps a des favoris bien installés dans le secteur offensif. Nkunku a plusieurs cordes à son arc, mais sa polyvalence n’est-elle pas aussi un frein ? Positionné en second attaquant, ailier gauche et milieu droit par Didier Deschamps lors de son maigre temps de jeu avec les Bleus, le titi parisien a souvent peiné à trouver sa place dans cette équipe. Aussi parce que la position où il est plus performant, c’est dans l’axe, en tant que numéro 10, voire faux 9. Un poste longtemps accaparé par un certain Antoine Griezmann.

"Griezmann est irremplaçable" Christopher Nkunku rend hommage à Antoine Griezmann, tout juste retraité de l'équipe de France 🇫🇷#UECL pic.twitter.com/mwxfLLmHrz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 3, 2024

Annoncé assez maladroitement comme son successeur naturel, Nkunku n’est pas tombé dans le piège au micro du diffuseur de la Ligue Conférence : « Le remplacer ? Je pense que c’est un grand mot. Griezmann est irremplaçable avec ce qu’il a apporté à l’équipe de France. L’image qu’il a en équipe de France, tout ce qu’il a apporté… Il y a un long chemin avant de pouvoir le remplacer. » Long et sinueux même. L’ancien joueur de Leipzig n’aura certainement jamais le tiers du parcours de « Grizou » avec les Bleus, mais il peut apporter beaucoup à cette équipe, et Deschamps pourrait s’en servir dans ce rôle du joueur travailleur et capable d’être décisif dans les zones de vérité. C’est un nouveau cap à passer pour que son histoire avec la sélection ne reste pas inachevée. Qu’il se rassure : à Chelsea comme en équipe de France, il pourra continuer de célébrer ses buts en gonflant des ballons de baudruche bleus.

Suspense total autour du capitanat en équipe de France