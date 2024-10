Mbappé, pour retenir l’abstention

Kylian Mbappé est peut-être décevant sur le terrain, comme lors du match du Real Madrid contre Villarreal, il n’en demeure pas moins exceptionnel dans le foot français. Si bien que le moindre de ses faits et gestes se retrouve commenté, provoquant une onde de choc dépassant les seules limites du rectangle vert. Ainsi, son forfait à l’occasion du prochain rassemblement des Bleus pourrait finalement susciter simplement une analyse d’ordre footballistique. Didier Deschamps a tenu compte du surmenage qui guette certains joueurs alignés quasiment à tous les matchs d’un calendrier alourdi. Cette décision, officiellement prise de manière conjointe avec son capitaine, sanctionne en creux la stratégie des instances du foot qui ne cessent de remplir les cases vides de la saison (Ligue des champions densifiée, Coupe du monde des clubs, etc.), ce qui nuit par effets pervers à leur principal « fonds de commerce », les rencontres internationales.

Alors faut-il forcément s’inquiéter de cette absence ? Marcel Desailly y perçoit paradoxalement, sur les ondes de RMC, une opportunité pour le coach et le reste de ses coéquipiers. « Il faut se rappeler que Kylian a un leadership qui bloque un peu, indirectement, l’expression d’autres joueurs. C’est une vraie opportunité pour Didier d’essayer de faire en sorte que d’autres joueurs puissent s’exprimer sans la présence de Kylian. […] On le voit avec Barcola, qui s’exprime au PSG et qui est aujourd’hui chirurgical offensivement » Au regard des dernières prestations tricolores, ce point de vue, certes à contre-courant de l’opinion publique, peut s’entendre. Il suppose malgré tout que le Merengue représente désormais un problème, rarement une solution. Compliqué lorsqu’on porte le brassard tant convoité…

Le choix du roi

Le choix de l’attaquant madrilène illustre aussi le peu d’estime portée à une Ligue des nations dont il n’a pas caché à quel point elle lui semble un surcoût de fatigue sans véritable contrepartie en cas de victoire (et seulement des retours négatifs après des contre-performances). Dans cette perspective, son « droit de retrait » s’avère finalement basiquement une volonté de prioriser les compétitions au regard de ce qu’elles peuvent lui « rapporter », symboliquement, égoïstement et sur sa page Wikipédia. Ce cynisme peut choquer, à juste titre, mais il est l’enfant du foot « qui a changé », et de ce fait, la faute est collective.

Car l’enjeu se situe bien à ce niveau. Le ballon rond constitue pourtant bien davantage qu’un sport, et son impact dans la société devrait normalement conduire à prendre en considération d’autres facteurs que ses problèmes personnels ou professionnels. Tout d’abord, à l’instar de son attitude avant la rencontre à Lille en C1, Kylian Mbappé aurait pu demander d’intégrer malgré tout le groupe France, même sur le banc, en tant que capitaine et titulaire indiscutable, quitte peut-être à ne pas rentrer sur le terrain ou seulement quelques minutes. Sans nuire à sa « récupération », sa présence aurait renvoyé une autre image que celle que les polémiques sur les réseaux sociaux ou les plateaux télé projettent désormais.

La nation passe après le club ?

En prenant un peu de recul, le plus inquiétant et significatif dans la séquence que nous traversons consiste dans un fait indéniable : le foot des nations ne cesse de perdre du poids ou du terrain face à celui des clubs. Le continent africain connaît cette réalité à chaque édition de la CAN. Dorénavant, le Vieux Continent va être concerné. Il est pourtant difficile d’accepter, ne serait-ce que dans le cas d’un banal match amical, que le Real Madrid prenne le pas sur l’équipe de France. Carlo Ancelotti s’en est d’ailleurs lavé les mains avec une petite pointe de mépris ironique : « Il s’est entraîné normalement. Le problème semble résorbé. L’équipe médicale de Madrid a parlé avec l’équipe de France pour prendre cette décision. »

Kylian Mbappé aimait intervenir dans les débats de société ou poser à côté d’Emmanuel Macron. Son capitanat lui octroie un rôle qui normalement supplante sa quête des statistiques. Une cape est l’occasion de rendre au monde amateur, et au pays, ainsi qu’aux collectivités (principal soutien de clubs comme celui de Bondy), bénévoles et autres passionnés, ce qu’il leur doit, également dans son confortable salaire. Malheureusement son absence face à Israël et la Belgique signe une défaite symbolique qui fera probablement date. On peut le regretter. Cependant le constat est indiscutable et il faudra s’y habituer. Dans la configuration du foot actuel, y compris dans la sélection nationale, tout est affaire de rentabilité et du sacro-saint rapport entre les coûts et les bénéfices.

