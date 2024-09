Kylian Mbappé : « Ce que pensent les gens, c’est le cadet de mes soucis »

Retour à la maison.

En tant que capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé s’est présenté en conférence de presse ce jeudi, à l’heure du goûter, dans l’auditorium du Parc des Princes. « J’ai passé beaucoup d’années ici, j’ai énormément de souvenirs, c’est le stade que je connais le mieux de ma carrière. Je n’ai que des grands souvenirs avec ma famille, mes coéquipiers, le club », a expliqué le numéro 9 de la Casa Blanca, qui ne s’attend pas à un accueil particulier pour son retour à Paris : « Je ne m’attends pas à grand-chose, ça m’est égal. Le plus important c’est de gagner, bien commencer cette rentrée et repartir sur une note positive. »

Interrogé sur son Euro plus que moyen, Mbappé a assuré vouloir tourner la page : « C’est derrière moi, je n’ai pas trop cherché à l’analyser. Quand c’est bien, on passe vite à autre chose, quand c’est pas bien on fait de même. C’était raté, on était triste, mais j’ai vite enlevé ça de mon esprit. » Un Mbappé différent, moins souriant, moins dans la com et dans l’échange. Les critiques sur le jeu des Bleus pendant l’Euro ? « Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne constate plus, je viens, je joue. Ce que pensent les gens, c’est le cadet de mes soucis. »

Il n’a pas non plus trop su sur quel pied danser concernant la Ligue des nations : « On a déjà gagné cette compétition, ça n’a pas provoqué un engouement extraordinaire. Et quand on a perdu, c’était la fin du monde. C’est un match international, et pour nous, l’équipe de France, ça représente tout. »

En piste, alors.

L’équipe de France de cécifoot en finale des Jeux paralympiques