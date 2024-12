Thierry Henry expose ses conditions pour accepter un nouveau projet

Joue-la comme Habib Beye.

Un an après avoir pris les rênes des Bleuets pour les conduire jusqu’à la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024, Thierry Henry est à nouveau sur le marché. Mais pas question pour lui de signer n’importe où, ni n’importe comment.

Cabossé par les licenciements

Au micro de Sky Sports, l’ancien international a confié pouvoir accepter un projet sportif en adéquation avec sa vie familiale : « Je suis ouvert à tout, mais il faut que ce soit quelque chose qui ait du sens pour moi et ma famille. » Car après avoir goûté aux bancs de Monaco et de Montréal, le champion du monde 1998 a pris conscience des dégâts collatéraux causés par les licenciements express. « Les gens ne se rendent pas compte de l’impact sur votre famille. Déplacer vos enfants, vous faire virer, puis rentrer chez vous », déclare l’homme de 47 ans avant de conclure : « Personne ne s’intéresse à ce que ça vous fait. » Pas de précipitation pour Titi qui est prêt à attendre quelques mois de plus pour trouver le projet taillé sur mesure.

