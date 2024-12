Comment Jürgen Klopp a convaincu Ibrahima Konaté de signer à Liverpool

Un Konaté qui conte.

Le prochain numéro de So Foot, en kiosque ce jeudi, offre une plongée dans l’univers d’Ibrahima Konaté. Dans une interview sincère et captivante, le défenseur central et récent capitaine des Bleus revient sur son parcours : une enfance précaire mais portée par une famille formidable, ses débuts à Sochaux, l’œil avisé de Ralf Rangnick qui l’emmène à Leipzig, et enfin, l’appel irrésistible de Jürgen Klopp. Konaté raconte tout.

Le côté paternaliste

Konaté partage ce moment de bascule, l’appel de Klopp, en 2021, alors qu’il évolue encore à Leipzig. « Il cherchait à me convaincre de venir. Il voulait m’expliquer que c’était un club très familial, que le jour où j’allais venir, ma vie allait changer. » Mais le défenseur n’est pas du genre à se laisser impressionner facilement. Il décide de le tester. « Si j’étais ton fils, qu’est-ce que tu me conseillerais de faire ? », lui lance-t-il. Klopp ne réfléchit même pas : « Je te dirais de signer directement à Liverpool. » Ce n’est pas tant la réponse qui touche Konaté, mais la manière : « Il a dit ça avec une passion… »

Klopp, c’est aussi ce mélange de bienveillance et de génie. « La première fois, il me met sur un “petit match” face à Crystal Palace », se rappelle Konaté. Klopp le ménage, prend son temps pour l’intégrer. Jusqu’à ce jour où, au détour d’un couloir, l’Allemand le surprend : « Ça va ? Bon, on joue contre Manchester United et si tout se passe bien, tu commences. » Ibrahima n’en revient pas : « Je me suis dit : “Mais il est fou !” » Pas si fou que ça, finalement, car ce match restera dans les annales : un 5-0 retentissant à Old Trafford, face à Cristiano Ronaldo.

Un soir où Konaté commença à empiler les clean sheets jusqu’à les porter.

