Kombouaré prêt à jouer les chauffeurs pour faire venir Kolo Muani à Nantes

Et si Randal Kolo Muani faisait son retour au FC Nantes ? Ce n’est pas une rumeur ni un bruit de couloir qui pourrait être crédible, mais il se trouve que le nom de l’attaquant parisien, sur lequel ne semble pas du tout compter Luis Enrique, est arrivé en conférence de presse chez les Canaris. Il n’en fallait pas plus pour qu’Antoine Kombouaré enfile sa casquette de chauffeur.

« Là, vous me parlez du meilleur profil qui pourrait, aujourd’hui, venir nous renforcer. Voilà ! Si on me demande et si c’était possible, moi je sauterais sur l’occasion, a expliqué le coach qui avait dirigé RKM lors de son premier mandat nantais dans des propos rapportés par RMC Sport. Après, c’est aux dirigeants de Nantes, le président et Franck, et surtout aux dirigeants parisiens (de discuter). Encore faut-il que Randal ait envie de venir. Parce que je pense que le concernant, les propositions ne vont pas manquer. Si on me dit que c’est possible, je vais le chercher. Je prends la voiture et je fais l’aller-retour. »

Quel est le plus probable en janvier : Kolo Muani ou Kombouaré à Nantes ?

