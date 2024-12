Luis Enrique après Monaco : « Le championnat reste très ouvert »

Les abonnements DAZN devraient exploser au vu de ce suspense haletant.

Quelques minutes après la précieuse victoire du PSG sur la pelouse de Monaco au terme d’un match spectaculaire (2-4) ce mercredi soir, Luis Enrique s’est montré satisfait de la performance collective des siens en conférence de presse. S’il a souligné « une victoire très importante, qui nous renforce et montre la régularité de nos performances cette saison » et saluait « le nombre d’occasions créées face à une équipe qui sait défendre et garder le ballon », l’entraîneur parisien continue de penser que le titre n’est pas encore joué en Ligue 1, malgré les dix points d’avance provisoires des Parisiens sur leur dauphin marseillais : « Le championnat reste très ouvert. Le bilan, on le fait à la fin », a-t-il rappelé.

Une équipe « jeune » et « sans dépendance »…

« Je suis content du rendement de l’équipe. On mérite beaucoup plus de points en Ligue des champions, mais on l’accepte. Pour le reste, je suis ravi. On n’est pas dépendants d’un, deux ou trois joueurs. On est un bloc, jeune, qui a envie de s’améliorer », a notamment ajouté Luis Enrique, conscient que la saison du PSG sera analysée comme bien souvent sous le prisme de son parcours en Ligue des champions.

Dans cette optique, le technicien asturien s’est d’ailleurs félicité d’une infirmerie parisienne de moins en moins remplie : « Les retours de blessures sont une excellente nouvelle. J’ai la sensation que l’équipe va continuer à grandir. Cette équipe a énormément de possibilités. »

Et le rendement de l’agrafeuse de bureau qui a « soigné » Gigio Donnarumma, on en parle ?

