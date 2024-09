Pronostic Valladolid Majorque : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Majorque résiste à Valladolid

Valladolid fait partie des équipes espagnoles qui font régulièrement le yo-yo entre la Liga 1 et la Liga 2. L’an passé, le Real avait fini en seconde position de la seconde division ibérique et avait donc obtenu sa promotion. Victorieuse de son 1er match face à l’Espanyol (1-0), la Pucela a depuis enchaîné les contre-performances. En effet, lors des 6 journées suivantes, le bilan de Valladolid est de 4 revers pour 2 matchs nuls. Avec 5 points au compteur, le Real occupe la 18e place de Liga, soit celle de 1er relégable. En milieu de semaine, la Pucela a été battue sur le terrain du FC Séville (2-1). Les hommes de Pezzolano ont longtemps pensé obtenir le point du nul mais ont craqué à 5 minutes de la fin.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Majorque avait souffert pour obtenir son maintien l’an passé. En revanche, le club des Baléares avait brillé en Copa del Rey en se hissant en finale, où il s’était incliné contre l’Athletic Bilbao. Auteur d’une entame laborieuse, Majorque a signé 2 nuls contre le Real Madrid et le FC Séville pour un revers face à Osasuna. La suite fut plus intéressante puisque les insulaires ont dominé Leganés, la Real Sociedad et surtout le Real Betis. En milieu de semaine, les hommes d’Arrasate sont allés arracher un succès dans les dernières secondes en Andalousie. À la suite de cette victoire, Majorque est remonté en 5e position du classement. Sur une excellente dynamique, la formation des Baléares semble en mesure d’accrocher au moins le nul à Valladolid.

► Le pari « Victoire Majorque ou match nul » est coté à 1,37 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 174€ (274€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire Majorque » est coté à 2,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 400€ (500€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Valladolid – Majorque

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Valladolid – Majorque sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Valladolid – Majorque avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Valladolid – Majorque détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le bonbon de Lo Celso... qui n’empêche pas la défaite du Betis