Ajaccio s’offre les services de Yacine Bammou

Un joli coup de Bammou.

Yacine Bammou s’apprête à effectuer son grand retour en France. Deux saisons après avoir définitivement quitté Caen, l’attaquant va de nouveau fouler les pelouses de Ligue 2, cette fois sous les couleurs de l’AC Ajaccio. Du haut de ses 31 ans, celui qui évoluait dans le club qatari d’Al-Shamal la saison dernière portera le n°10 en Corse.

𝗬𝗮𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗕𝗮𝗺𝗺𝗼𝘂 𝗔𝗶𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝘂 🔥 L'attaquant d'expérience Yacine Bammou rejoint l'AC Aiacciu ! ✍️#ACAjaccio #ForzaAiacciu — AC Ajaccio (@ACAjaccio) July 4, 2023

« C’est une grande fierté, beaucoup d’excitation, j’ai hâte que le championnat reprenne ! Je sens que l’ACA a tout fait pour me faire venir, il y a beaucoup d’engagement et d’attente autour de moi, j’ai hâte de mouiller le maillot et rendre tout ce qu’ils ont fait pour moi, s’est félicité celui dont la durée du contrat n’a pas été précisée. J’ai découvert l’étranger et j’avais envie de retrouver le championnat français. Venir à Ajaccio, la ville, le club, l’engouement, la force que le club dégage est très important, et cela me correspond. »

Il y a des boutiques du PSG en Corse ?

Un siège du stade Vélodrome offert au petit Kenzo