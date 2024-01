Gaëtan Courtet pose ses bagages à Dunkerque

À 34 ans, Gaëtan Courtet part en mission à Dunkerque.

Engagé dans la course pour le maintien en Ligue 2, l’USL Dunkerque s’offre les services de Gaëtan Courtet en provenance de Guingamp. L’attaquant, passé entre autres par Reims, Auxerre et Ajaccio, a signé pour six mois avec l’avant-dernier de Ligue 2. Dans le communiqué annonçant son arrivée, le nouvel arrivant annonce la couleur, tout en originalité : « Mon premier rôle est de marquer des buts, c’est clairement ce qui me rend heureux. Je veux pouvoir faire gagner mon équipe. »

🤝𝗚𝗮𝗲̈𝘁𝗮𝗻 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁𝗲𝘁 𝗮̀ 𝗗𝘂𝗻𝗸𝗲𝗿𝗾𝘂𝗲 ! L'attaquant débarque à Dunkerque en provenance de l'@EAGuingamp et s'engage avec l'USLD pour aider les Maritimes dans leur quête du maintien en @Ligue2BKT 💪 🗞️ : https://t.co/IXE2EwQzF1#TeamUSLD 🔵⚪ — USL DUNKERQUE 🐬 (@usldunkerque) January 2, 2024

Des buts, il va en falloir à Marcel Tribut car l’USLD compte aujourd’hui sept points de retard sur Troyes, le premier non-relégable. Pour cela, Courtet pourra compter sur les conseils de Demba Ba, ancien joueur de Chelsea et aujourd’hui chef de projet pour le club dunkerquois, qui se réjouit de la nouvelle recrue : « C’est une satisfaction pour l’ensemble du club. (…) Gaëtan ressort comme un joueur combatif, un leader et c’est ce dont nous avons besoin. Sa carrière représente bien cela et son expérience va nous aider sur la fin de saison. »

Un débarquement à Dunkerque pour celui qui avait lancé sa carrière face à Boulogne : logique.

