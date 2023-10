Pronostic Auxerre Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre refroidit Dunkerque

Relégué de Ligue 1 l’été dernier, Auxerre a pour ambition de remonter au plus vite dans l’élite. Les hommes de Pélissier ont connu une entame poussive, mais ont depuis passé la vitesse supérieure. En effet, l’AJA est remonté à la 3e place du classement, avec seulement 3 points de retard sur le leader Laval. De plus, la formation bourguignonne est l’une des équipes qui propose l’un des jeux les plus intéressants du championnat. Invaincu depuis 9 rencontres, Auxerre a vu son excellente dynamique de 4 succès consécutifs s’arrêter lors du bon match nul obtenu à Caen (1-1) le week-end dernier. Avec 24 buts inscrits, l’AJA est la formation la plus prolifique du championnat et peut notamment compter sur ses hommes forts que sont Hein, Perrin ou Ayé.

En face, Dunkerque est dans une dynamique totalement opposée. De retour en Ligue 2 depuis quelques semaines, la formation nordiste souffre et n’a pas hésité à remplacer son coach Chabert. Pour tenter de relancer le club, les dirigeants dunkerquois ont misé sur le Portugais Castro. Le choc psychologique tant attendu n’est pas encore arrivé, puisque Dunkerque enchaîne les revers. En effet, la formation nordiste reste sur 5 défaites de rang et ne s’est plus imposée depuis la 2e journée et un déplacement à Guingamp. Le week-end dernier, les Nordistes ont encaissé une lourde défaite face à une formation du Paris FC (1-3) pourtant pas au mieux, et ils se retrouvent derniers. Déterminé à se replacer parmi les 2 premiers, Auxerre devrait prendre le meilleur sur une équipe dunkerquoise en grande difficulté et lanterne rouge.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

