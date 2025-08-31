S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J3
  • Lyon-Marseille (1-0)

Les notes de Lyon-Marseille

Par Antoine Donnarieix

Vainqueur dans les dernières minutes, l'OL a fait capituler l'OM. Si Tolisso et Fofana ont régalé, Balerdi et Egan Riley ont déconné.

Les notes de Lyon-Marseille

Olympique Lyonnais

Rémy Descamps

Il a sorti le grand jeu malgré la pression et le risque du ridicule sur la talonnade d’Hamed Traorè. Rémy Gaillard.

Abner Vinícius

Du 11 juillet au 3 août dernier, son plongeon pour simulation n’aurait pas fait tâche aux championnats du monde de natation. Remplacé par Afonso Moreira (71e), la même coupe que Kai Havertz… mais sans le talent.

Corentin Tolisso

Il a subi plusieurs bouchons, mais son week-end chargé n’a pas débouché sur un accident. Un bison futé.

Malick Fofana

Des fourmis dans les jambes et la volonté claire de renverser un adversaire en difficulté. Le Parti Socialiste face à François Bayrou. Remplacé par Nicolas Tagliafico (53e), gauche caviar.

Khalis Merah

Le rendez-vous est pris : ce ne sera pas la dernière fois cette saison que le jeune Gone va faire boire le Khalis jusqu’à la lie à ses adversaires. Remplacé par Pavel Šulc (71e), passeur décisif pour Leonardo Balerdi.

Adam Karabec

Un bonbon décevant quand il est consommé. Adam Karensac. Remplacé par Ruben Kluivert (92e), membre d’une famille en or.

Bernard Lacombe

Sa présence était sur tous les maillots lyonnais. Laissons-lui une dernière note en hommage à son numéro fétiche.

Olympique de Marseille

Gerónimo Rulli

Confronté à un avant-centre blond aux yeux bleus, il a attendu le dernier round pour lever les bras au ciel. Rulli IV.

Leonardo Balerdi

Encore une performance qui l’éloigne du Mondial 2026. Bravo Leo !

Conrad Egan Riley

Comme dans GTA San Andreas, CJ a fait monter son niveau de recherche à six étoiles après avoir commis un attentat.

Bilal Nadir

Comme le nombre de minutes passées sur la pelouse avant de céder sa place. Remplacé par Derek Cornelius (34e, 5), un éléphant pour bétonner énormément.

Pierre-Emile Højbjerg

Sur son navire comme à l’abordage, le corsaire danois n’a pas fait dans la dentelle. Hélas pour son équipage, la chasse au trésor a débouché sur une noyade.

Hamed Junior Traorè

Le meilleur élève de Roberto De Zerbi sur le plan offensif. Au moins, il y avait un garçon avec toutes ses fournitures pour attaquer la rentrée des classes.

Par Antoine Donnarieix

