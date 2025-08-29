S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Georges Mikautadze sur le départ ?

FC
Georges Mikautadze sur le départ ?

Mais qui sera l’avant-centre numéro de Lyon, cette saison ?

Titularisé en pointe lors des deux premières journées de Ligue 1 par Paulo Fonseca et auteur de bonnes performances durant ces matchs, Georges Mikautadze devait tenir ce rôle-là. Sauf que le club français a encore besoin de sous, malgré de nombreux départs déjà officialisés, et que l’attaquant est valorisé à 22 millions d’euros par Transfermakt.

Or, si l’Arabie saoudite serait intéressée par la venue du joueur, Villarreal se serait déjà mis d’accord avec les Gones sur le prix du transfert concernant le Géorgien : d’après RMC Sport, le deal s’élèverait à une trentaine de millions d’euros. Et ce ne sont pas les différentes rumeurs, ou Matthieu Louis-Jean, qui diront le contraire.

Grosse perte pour le championnat de France, quand même…

Matthieu Louis-Jean ouvre la porte à un départ de Georges Mikautadze

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine