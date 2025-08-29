Georges Mikautadze sur le départ ?

Mais qui sera l’avant-centre numéro de Lyon, cette saison ?

Titularisé en pointe lors des deux premières journées de Ligue 1 par Paulo Fonseca et auteur de bonnes performances durant ces matchs, Georges Mikautadze devait tenir ce rôle-là. Sauf que le club français a encore besoin de sous, malgré de nombreux départs déjà officialisés, et que l’attaquant est valorisé à 22 millions d’euros par Transfermakt.

Or, si l’Arabie saoudite serait intéressée par la venue du joueur, Villarreal se serait déjà mis d’accord avec les Gones sur le prix du transfert concernant le Géorgien : d’après RMC Sport, le deal s’élèverait à une trentaine de millions d’euros. Et ce ne sont pas les différentes rumeurs, ou Matthieu Louis-Jean, qui diront le contraire.

Grosse perte pour le championnat de France, quand même…

Matthieu Louis-Jean ouvre la porte à un départ de Georges Mikautadze