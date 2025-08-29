Kanté-Mikautadze : deux sas, deux ambiances

Malgré son sauvetage in-extremis en Ligue 1 et un début de saison séduisant, l’Olympique lyonnais a encore du pain sur la planche. L’OL doit encore se stabiliser économiquement et pour cela, il faut vendre. Problème, les possibilités ne sont pas légion, au sein d’un effectif où seuls les noms de Malick Fofana ou Georges Mikautadze se dégagent pour une grosse opération. Un temps annoncé partant, le premier devrait finalement rester, tandis que la situation autour de l’ancien roi de Metz paraît moins lisible. L’international géorgien, enfin installé au poste de numéro 9 avec le départ d’Alexandre Lacazette, est en effet courtisé un peu partout. Parmi les prétendants, Villarreal semble faire la course en tête, talonné par un désormais habitué du marché lyonnais : Neom, selon L’Équipe.

Le club saoudien, qui a déjà fait signer Saïd Benrahma et Lacazette, songerait ainsi sérieusement à chiper Mikautadze. Une tentative ambitieuse, tant le statut de l’attaquant parait figé : titulaire indiscutable, seul attaquant de pointe de Lyon et en plein essor question performances. Pas vraiment le profil que l’on imaginerait rallier l’Arabie saoudite dans l’immédiat. Pourtant, les Saoudiens semblent plus que jamais en position de force, du moins à en croire leur nouvelle stratégie mercato. Fini les pré-retraités/ambassadeurs initialement visés, place aux jeunes talents. Enzo Millot (23 ans), Marcin Bulka (25), Nathan Zézé (20) et Saïmon Bouabré (19) ont accepté le projet. Les trois derniers à Neom justement, qui veut désormais faire du Roi Georges son atout charme. La piste Mikautadze, qu’elle se concrétise ou non, témoigne ainsi du rapport de force tendant doucement à s’inverser pour la Ligue 1. Oui, le Géorgien a tous les arguments sportifs en sa faveur et nul doute que son envie première est de rester à Lyon afin de s’y imposer dans la durée. Mais le contexte l’entourant diffère, malheureusement.

À eux les talents, à nous les anciens ?

Au-delà de l’Olympique lyonnais, c’est toute la Ligue 1 qui galère à maintenir la tête hors de l’eau et, par ricochet, à conserver ses talents. « Je suis très inquiet pour les clubs français, balançait à ce titre Nasser al-Khelaïfi, pas embêté d’avoir contribué à ce marasme, dans les colonnes de L’Équipe ce jeudi. Il y a des projets qui dépendent beaucoup des droits télé. Je ne sais pas comment ils vont faire. » Des questions que Neom ne se pose évidemment pas, ni même Villarreal à vrai dire, le club espagnol ayant déjà claqué 63 millions d’euros en l’espace d’un mois. Avec un OL pris dans l’étau, le sacrifice de Mikautadze ne serait donc que la triste suite d’une gestion calamiteuse qui pourrait contaminer l’ensemble de notre championnat.

Car pour pallier ces pertes, la Ligue 1 fait dans le recyclage. Débarqués ou revenus dans l’Hexagone pour une dernière tournée nostalgie, Olivier Giroud, Florian Thauvin, et Paul Pogba ont effectivement constitué la principale attraction du mercato estival français – auxquels s’ajoute Djibril Sidibé, arrivé la saison dernière. Un label Coupe du monde 2018 poncé, qui pourrait même l’être un peu plus avec N’Golo Kanté. Annoncé à l’AS Monaco, au Paris FC et plus récemment à l’OGC Nice, le milieu de terrain dispose d’un bon de sortie du côté d’Al-Ittihad (toujours en Arabie saoudite).

Pour Kanté, tout parait bénéfique, lui qui est sur une pente ascendante depuis son retour surprise en équipe de France à l’Euro 2024. Mais pour la L1, pas sûr que cet énième rapatriement de trentenaire bien tassé serve de vitrine. L’AS Monaco, aspirant à titiller le PSG, ne peut, par exemple, baser ses ambitions sur le pari de l’expérience (Dier, Pogba, Kanté). Surtout, c’est ce fameux chassé-croisé « vieux-jeunes » qui interroge. L’Arabie saoudite deviendrait-elle la terre d’accueil de nos joueurs en post-formation ? La Ligue 1, celle d’une voie de garage ? Il est trop tôt pour en tirer un constat définitif, mais ces mini-feuilletons Kanté-Mikautadze, apportent tout de même quelques éléments sur le virage pris par notre football de clubs. Et pas sûr que ce soit le bon.

Revivez le tirage au sort express de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence