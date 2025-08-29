Matthieu Louis-Jean ouvre la porte à un départ de Georges Mikautadze

Un an et puis s’en va ?

Le mercato n’a pas encore dit son dernier mot du côté de Lyon. Si les arrivées se font attendre, ce sont surtout les possibles départs qui inquiètent. Et si l’avenir de Malick Fofana reste incertain, le dossier brûlant de ces derniers jours concerne un certain Georges Mikautadze.

Plusieurs candidats pour le roi Georges

L’attaquant géorgien, sous contrat jusqu’en 2028, pourrait voir son avenir s’écrire ailleurs. Courtisé par Villarreal mais aussi par des clubs saoudiens (Neom), Mikautadze reste au centre des attentions en cette fin de mercato.

Interrogé par Canal+ après le tirage au sort de la Ligue Europa, Matthieu Louis-Jean n’a pas éludé la question, loin de là : « On avait un objectif de ventes, il n’a pas été complètement fait. Il peut y avoir du mouvement dans ces derniers jours et on va être attaqués pour des joueurs, dont Georges fait partie. Je ne dis pas du tout qu’il y aura une vente de Mikautadze, mais on étudie, on avisera. Le marché, on ne le maîtrise pas et on est en contact avec des clubs qui veulent nos joueurs. »

En clair, on ne sait pas si l’ancien attaquant messin sera encore là la saison prochaine, mais il va déjà falloir s’activer pour trouver la parade.

Pas idéal quand on s’apprête à batailler en Ligue Europa, mais les finances seront sauves.

