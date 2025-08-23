Jorge Maciel et L'OL aimeraient garder Malick Fofana

Plus qu’une semaine avant le verdict.

Une nouvelle fois étincelant contre Metz, à l’image de son but, Malick Fofana ne sait toujours pas s’il sera encore Lyonnais à la fin du mercato. « Si on peut l’enfermer dans le vestiaire, il ne partira jamais », a tenté de plaisanter Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca, après la rencontre au micro de Ligue 1+. « En Ligue 1, il y a peut-être un club qui peut décider s’il vend ou pas. Pour tous les autres, on sait la réalité du football français en ce moment et celle du mercato quand il est ouvert. Je pense que 90% des clubs ne peuvent pas dire quel sera leur effectif dans une semaine. »

En pleine cure d’austérité après avoir sauvé sa peau in extremis en Ligue 1 cet été, l’Olympique lyonnais sait qu’il pourrait tirer une belle somme en cas de départ du Belge, déjà décisif à Lens en ouverture du championnat. « Le plus important est qu’il soit heureux tant qu’il est là, qu’il soit performant comme il l’a été aujourd’hui, a poursuivi Maciel. C’est ce qu’on attend des joueurs quand ils sont là, et que s’il part, il reste joyeux et profite de cette expérience-là. »

Voilà qui ne ressemble pas vraiment à une porte fermée à double tour…

