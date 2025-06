Malick Fofana intéresse les gros poissons d’Angleterre

Encore une superbe nouvelle pour les Lyonnais.

Après le départ de Rayan Cherki à Manchester City, un autre Gone pourrait rejoindre l’Angleterre comme le rapporte L’Équipe. Une information confirmée par The Athletic. Selon les deux médias, de grosses écuries de Premier League sont intéressées par la jeune pépite lyonnaise Malick Fofana qui a réalisé une saison plus qu’honorable dans le Rhône (11 buts et 6 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues).

Le feu follet belge de 20 ans a même été convoqué par la Belgique en 2024 où il compte une sélection. Liverpool, Chelsea et même (attention surprise) Nottingham Forest pourraient passer à l’action pour l’ailier.

Chelsea a déjà pris contact avec la direction lyonnaise

Et comme pour chaque transfert d’un jeune joueur, Chelsea a pris les devants en contactant la direction lyonnaise. Également intéressés par Alejandro Garnacho, qui devrait quitter Manchester United, les Blues ont confirmé qu’ils ne garderaient pas Jadon Sancho, auteur d’une saison mitigée. Même si ça ne risque pas d’être un problème, le vainqueur de la Ligue Conférence devra passer à la caisse pour ramener le chouchou du public lyonnais à Stamford Bridge. Lyon en attendrait au minimum 50 millions.

