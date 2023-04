Malo Gusto fait le point sur son investissement à Lyon

Il a malo crâne.

Ce dimanche, Malo Gusto effectuait son retour sur les terrains après une blessure aux ischio-jambiers. Désormais prêté par Chelsea avec qui il a signé un contrat jusqu’en juin 2030, Gusto avait sans doute rêvé meilleur scénario pour sa reprise. Le jeune défenseur latéral est pointé du doigt par les supporters lyonnais depuis son but contre son camp à la dernière minute de l’Olympico. En conférence de presse ce mercredi, il est revenu sur cette action. « C’est un peu facile de me jeter la pierre, mais c’est comme ça, je l’accepte, et je dois me rattraper, a dit le joueur de 19 ans ce mercredi en conférence de presse. Je m’en veux beaucoup sur la balle de match que j’ai eue. Je devais faire mieux, mais il faut switcher maintenant. »

Au-delà de cette action pour le moins malchanceuse, l’international espoir français (7 sélections) regrette surtout les bruits laissant croire à un désinvestissement de sa part depuis sa signature à Chelsea, affirmant que « beaucoup de choses fausses ont été dites » sur sa blessure et la durée de sa convalescence. « Quand tu es un enfant du club, que tu as toujours envie de tout donner pour l’OL et qu’on dit que tu retardes ton retour pour te préserver pour Chelsea, ça touche, car ce n’était pas du tout le cas, a-t-il expliqué. En fait, ma blessure était plus grave que ce qu’on avait pensé au début. C’était une lésion de grade 3, et donc ça a pris plus de temps. » Désormais totalement remis, Gusto pourra postuler une place de titulaire ce vendredi lors du déplacement de Lyon à Strasbourg pour le compte de la 33e journée de Ligue 1.

Tout le monde à Lyon a vraiment hâte que la saison se termine.

