L’OL répond à Anthony Lopes

Renvoyé dans les cordes.

Dans une interview accordée à L’Équipe, Anthony Lopes a sorti la sulfateuse, ce mardi. Désormais numéro 4 dans la hiérarchie des gardiens à l’OL, l’international portugais vit très mal ce déclassement au sein de son club de toujours. Remonté, le natif de Givors reproche notamment au club rhodanien de ne pas l’avoir prévenu de son changement de statut imminent au terme de la saison dernière. Une théorie que l’OL n’a pas tardé à démentir.

« L’OL a bien informé Anthony Lopes et ses représentants de la situation et des évolutions sportives, ont expliqué les pensionnaires du Groupama Stadium à L’Équipe. Le club l’a assuré de l’accompagner au mieux, tout en facilitant les projets sportifs qui se présenteraient à lui, notamment en le laissant partir libre, alors qu’il lui reste un an de contrat. L’OL a aussi proposé à Anthony de contribuer financièrement à une compensation de perte de salaire s’il parvenait à trouver un autre club durant cette période de transfert. »

Dire qu’il a refusé le poste de numéro 2 à Liverpool.

