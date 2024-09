Les supporters lyonnais apportent leur soutien à Anthony Lopes

L’ADN lyonnais ?

De portier emblématique du club pendant dix ans à tricard, il n’y a qu’un pas. Cet été, six mois après avoir recruté le Brésilien Lucas Perri à Botafogo, autre club de la galaxie Eagle, l’OL a signifié à son gardien Anthony Lopes qu’il ne comptait plus sur lui. Clairement invité à se trouver une porte de sortie, le natif de Givors n’a finalement pas quitté le Rhône, pas pressé de partir à un an de la fin de son contrat, lui qui culmine à 350 000 euros mensuels dans son club formateur.

Or, de numéro 1, Anthony Lopes n’est pas devenu numéro 2, mais numéro 4 dans la hiérarchie des portiers lyonnais, derrière Lucas Perri donc, mais aussi la recrue Rémy Descamps et Justin Bengui. Pas dans le groupe pour affronter l’OM, ce dimanche, l’international portugais a reçu le soutien de ses supporters, via une banderole déployée par les Bad Gones. « Un Gone ici depuis ses 8 ans mérite un meilleur traitement, force à toi Antho », pouvait-on y lire. Pour rappel, Anthony Lopes était lui-même un membre du groupe avant de devenir professionnel à l’OL, et n’a pas manqué de dire merci sur son compte Instagram.

Faute de terrain, à quand le retour en virage ?

