Pierre Sage : «  Malick Fofana a le très haut niveau dans son logiciel »

Dans une rencontre très peu spectaculaire, l’Olympique lyonnais a longtemps cru repartir avec le point du nul ce dimanche, malmené par des Toulousains plutôt joueurs mais inefficaces. C’était sans compter sur le talent de Malick Fofana, l’une des pépites de notre Ligue des Talents, venu sauver les siens d’un nouveau résultat décevant (90e+5). Si l’OL n’a rien montré de très convaincant, Pierre Sage a tenu à mettre la lumière sur son joyaux belge, auteur de son premier but de la saison.

« Je pense qu’il aura un très bel avenir »

« Pour moi, c’est un joueur qui a le très haut niveau dans son logiciel et qui, aujourd’hui, est en phase de se préparer à ça. Je pense effectivement que le step suivant sera d’être capable de débuter les matchs et de maintenir son niveau de performance, encense l’ancien éducateur jeune des Gones. Donc, à partir du moment où il aura enchaîné plusieurs bons matchs et que l’on fera les mêmes constats que lorsqu’il sort du banc, on pourra se dire que ça, c’est acquis, et ensuite qu’il enchaîne les matchs. Je pense qu’il aura un très bel avenir ».

Benrahma et Zaha sont prévenus.

